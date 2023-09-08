Eski MOSSAD şefinden 'apartheid' itirafı

Eski MOSSAD Başkanı Tamir Pardo İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı ırkçı apartheid rejimi uyguladığını söyledi.

Associated Press'e konuşan Pardo, Batı Şeria'ya atıfla "Burada bir apartheid devleti var. İki ayrı halkın iki ayrı yasal sistem altında yargılandığı bir toprak... Bu bir apartheid devletidir" dedi.

Daha önce de İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere karşı uygulamalarının "apartheid devletine dönüşme riski taşıdığı" söyleyen eski İsrailli yetkililer olmuştu. Ancak bunu adlı adınca "apartheid devleti" diye niteleyen ilk eski üst düzey yetkilinin Pardo olduğu belirtiliyor.

Pardo AP'ye yaptığı açıklamada ayrıca İsrail'i sıkıştıran en büyük tehdidin "İran'ın nükleer programı"ndan da ziyade Filistinliler olduğuna inandığını söyledi.

MOSSAD şefi olduğu dönemde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu İsrail'in sınırlarına karar vermesi gerektiği konusunda defalarca uyardığını belirten Pardo aksi durumda "Yahudi devletinin yok olma" riskiyle karşı karşıya kalacağını kaydetti. "İsrail'in ne istediğine karar vermesi gerek" diyen Pardo ülkesinin sınırlarının belli olması gerektiğini söyledi.

Tamir Pardo İsrail'de tartışmalı yargı düzenlemesinde Netanyahu'ya muhalefet eden isimler arasında yer almıştı.