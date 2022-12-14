Eski milletvekilinin oğlu pansiyonda ölü bulundu

Eski Demokrat Parti Burdur Milletvekili Mehmet Emin Erkazancı'nın oğlu Ahmet Aybey Erkanzancı, kaldığı pansiyonda ölü olarak bulundu.
DHA'nın haberine göre; Burdur'un Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir pansiyonda Erkanzancı'nın kaldığı odaya giren temizlik görevlisi, Erkanzancı'yı hareketsiz halde yatarken buldu.
İhbar üzerine pansiyona polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Erkazancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Erkazancı'nın cesedi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ahmet Aybey Erkazancı'nın, Demokrat Parti'den 9. Dönem (1950-1954) Burdur Milletvekili Mehmet Emin Erkazancı'nın oğlu olduğu öğrenildi.