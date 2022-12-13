Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar gözaltına alındı

Beşiktaş Belediyesine 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalanarak gözaltına alındı.
Hazinedar'ın İstanbul'a getirilmesinin beklendiği bildirildi.
Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" soruşturmasında 16 kişi gözaltına alınmış, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma', 'rüşvet', 'irtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti. (AA)