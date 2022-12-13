Murat Hazinedar hakkında gözaltı kararı

Beşiktaş Belediyesi’nin eski başkanı ve personeline ‘çıkar amaçlı örgüt kurma’, ‘rüşvet alma’, ‘irtikap’ gibi suçlardan operasyon düzenlendi.

Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

Belediyeden açıklama

Beşiktaş Belediyesi'nden basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli Beşiktaş Halkına ve Kamuoyuna;

Bugün çeşitli basın yayın organlarında “Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon” başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

T.C. Beşiktaş Belediyesi"