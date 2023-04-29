Eski MHP il yöneticisi Ferhat Özcan öldürüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Aralık'ta gerçekleştirilen Sinan Ateş cinayetinin ardından bu kez de seçime günler kala silahlı saldırının adresi bu kez Pursaklar oldu.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, MHP'nin eski Ankara il yöneticilerinden Ferhat Özcan, işyerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İddiaya göre Ferhat Özcan, MHP Pursaklar teşkilatı yöneticisi Mehmet Ersin Ekinci tarafından vuruldu.

Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş ile fotoğraflarının olduğu öne sürüldü.

'İYİ Parti afişi ile ilgili değil’

Öte yandan, Özmen'in işyerine "İYİP afişi astığı için öldürüldüğü" ileri sürüldü. Ancak İYİP İlçe örgütünden Halktv.com.tr’ye yapılan açıklamada ise “Olayın İyi Parti afişinin asılması ile ilgisi yok. İyi Parti ile ilgili bir durum değil” denildi.

Gazeteci Altan Sancar, sosyal medya hesabından "MHP’nin eski Ankara il yöneticilerinden Ferhat Özcan Pursaklar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Emniyet kaynaklarının aktardığına göre cinayet şüphelisi olarak MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci gözaltına alındı" bilgisini paylaştı.