Eski Merkez Bankası Başkanı: Faiz artışları enflasyonu düşürmeye yetmez

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, enflasyonun artacağını faiz artışı politikasının enflasyonu düşürme konusunda yeterli olmayacağını belirtti.

Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programına katılan Yılmaz şunları söyledi:

“Beklentiler düzelmiyor. Piyasa bu haliyle enflasyon ile mücadelenin yapılabileceğine, dolayısıyla cumhurbaşkanının ekonomi yönetiminin elini serbest bıraktığına inanmıyor. Şimşekli programa şu anda güven yok, dolayısıyla para girişi yok. ‘biz faiz oranlarını artırıyoruz, çünkü bizim kaynağa ihtiyacımız var. Dolayısıyla gelin bize biraz para gönderin’ gibi basit bir dille bunu söylemek son derece yanlış. Bozulan makro dengeleri yeniden inşa etmek durumundayız burada en önemli unsur da kontrolden çıkmış enflasyon. ‘Biz fiyat istikrarını tekrar sağlayacağız onun için biz faiz arttırıyoruz’u kamuoyuna kabul ettirdikten sonra bunun etkisi olarak piyasalar da ‘Türkiye piyasasına girebilirim ve Türk varlıklarına yatırım yapabilirim’ demeleri lazım.”