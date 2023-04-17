Eski Meksika başkanının CIA için çalıştığı ortaya çıktı

ABD Ulusal Arşivleri tarafından yayınlanan gizliliği kaldırılmış belgelere göre, ülkeyi 1976'dan 1982'ye kadar yöneten eski Meksika başkanı Jose Lopez Portillo'nun, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) için çalıştığı ortaya çıktı.

Eski ABD Başkanlarından John F. Kennedy'nin 1963'te öldürülmesiyle ilgili yapılan bir CIA soruşturmasıyla ilgili belgeler arasında, CIA ajanlarının 29 Kasım 1976 tarihli bir toplantısıyla ilgili bir not da vardı. Toplantıda, dönemin istihbarat yetkililerinden Bill Sturbitts'in, meslektaşlarına 'Meksika'nın yakında, birkaç yıldır teşkilatın kontrolü altında olan yeni bir başkanı olacağını' bildirdi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Notta Lopez Portillo'nun adı geçmese de, söz konusu görüşmenin Portillo'nun görevi devralmasından sadece birkaç gün önce gerçekleştiği görüldü.

O yılın başlarında Portillo, ülkeyi 1929'dan 2000'e kadar yöneten Kurumsal Devrimci Parti'nin tek adayı olarak adaylığını açıklamıştı. Meksika'yı 1982'ye kadar yöneten Lopez Portillo, 2004 yılında 83 yaşında öldü. Notta anlatılan toplantı, CIA'nın JFK cinayetinden hüküm giyen Lee Harvey Oswald hakkındaki soruşturmasına ait belgelerden oluşuyor. Oswald, Dallas'taki suikasttan kısa bir süre önce Meksika'yı ziyaret etmişti ve ardından ABD istihbaratı, ülkede geniş çaplı bir gözetleme ve telefon dinleme operasyonu gerçekleştirmişti.

Yapılan soruşturma sonucunda ise, Oswald'ın cumhurbaşkanlığı konvoyu geçerken yakındaki bir binanın altıncı katının penceresinden cumhurbaşkanını vurduğu sonucuna ulaştı. Oswald ise, suikasttan iki gün sonra polis nezaretindeyken vurularak öldürüldü. Oswald'ın katili Jack Ruby ölüm cezasına çarptırıldı, ancak hapishanedeyken akciğer kanserinden öldü.

Portillo, ABD istihbaratının kontrolünde olduğu belirtilen dördüncü eski Meksika başkanı oldu. Diğer üçü ise 1970-1976 yılları arasında görev yapan Luis Echeverria, Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970) ve Adolfo Lopez Mateos (1958-1964).