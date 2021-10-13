'Eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanına Türkiye'ye giriş yasağı' iddiasına yanıt

AKP'nin politikalarını eleştiren Kuzey Kıbrıslı 42 aydın, yazar, gazeteci ve siyasetçiye, Türkiye'ye giriş yasağı getirildiği iddia edildi.
Kuzey Kıbrıs’ta yayın yapan Avrupa Gazetesi’nin haberine göre, eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın isminin de bulunduğu listede yer alanlar, “Türkiye’nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle 5 yıla varan zaman dilimi çerçevesinde ülkeye giriş yapamayacak.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu iddiaları yalanladı.
Aslı Aydıntaşbaş'ın konuya ilişkin sorusunu alıntılayan Çataklı, "Bu bir yalandır. NOKTA" ifadelerini kullandı.