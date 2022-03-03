Eski Kuzey Kıbrıs Başbakanı Özgürgün: Falyalı'ya yasal bahis iznini ben verdim

Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı’ya yasal bahis izni veren ve Falyalı’nın bürokrasi içerinde önünün açılmasını sağlayan dönemin Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün hesabına Falyalı tarafından yüklü miktarlarda para aktardığı iddia edildi.

Özgürgün’ün hesabındaki paranın 2 milyon dolar olduğu, ev arsa gibi yatırımlar yaptığı öne sürüldü. İddialar Kıbrıs’ı çalkalarken Özgürgün parlamentodan istifa etti. Dokunulmazlığı kaldırılan Özgürgün hemen İstanbul’a yerleşti.

halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın telefonla ulaştığı Hüseyin Özgürgün, hakkındaki iddialara ilişkin soruları yanıtladı:

Ne kadar süredir İstanbul’dasınız? Neden Kıbrıs’ta ayrıldınız?

Üç yılı aşkın süredir Kıbrıs’tayım. Kıbrıs’tan çok üzgün ve kırgın ayrıldım. Bana ihanet edildi. 25 yıl hizmet ettiğim partim dokunulmazlığımı kaldırarak yargılamamın önünü açtı. Süreç şöyle gelişti. 2018 seçimlerinde muhalefet partisi yenilgiye uğratıldı. Dörtlü muhalefet birleşip hükümeti kurdular. Ben bu süreçte ayrıldı. Daha sonra dörtlü partiden biri ayrılarak ise bizim parti ile hükümeti kurdu. Muhalefet partisi benim yargılanmam için dokunulmazlığımın kaldırılmasını istedi. Ersin Tatar da başbakan olmak için kabul etti. Ben de Kıbrıs’ta kalmak istemedim. Çok üzgündüm İstanbul’a geldim ve geri gitmedim. Onların hiçbirini görmek dahi istemiyorum.

Hesabınızdaki milyon dolarların araştırılması için dokunulmazlığınız kaldırıldı. Bu kadar yüklü bir para size nereden geldi?

Boşandığım eski eşimin mal varlığıma ilişkin iddiaları vardı. Muhalefet partileri bu iddiaları büyüttü. Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından partiye para yatırılır. Hesabımdaki para parti seçim paraydı. Miktarı iddia edilen tutar kadar değildi.

Başbakan olduğunuz dönemde kimseye izin verilmezken Halil Falyalı’ya yasal bahis iznini siz mi verdiniz? Neden verdiniz?

Evet, ben verdim. Halil Falyalı şartları yerine getirebiliyordu. Yasal bahis için o dönem bizler çok yüklü miktarda para istiyorduk. Bunu pek kimse ödeyemiyordu. Falyalı ödedi. Bizler de izni verdik. Benim dönemimde bu izin bir tek Falyalı’ya verildi.

Falyalı ile herhangi bir dostluğunuz var mıydı?

Hayır. Ancak kendisiyle beraber askerlik yaptık. Ben onun komutanıydım. Kendisini çok severdim. Ancak ben çok yoğundum. Kendisiyle siyasi kariyerim sürecinde kahve içme şansım hiç olmadı. Ancak benden sonraki başbakan ile çok samimiydi.

Yasa dışı bahisin önemli bir ismi ve Falyalı cinayetinde de üzerinde durulan isimlerden Yaşam Ayavefe’nin vatandaşlığının 2016’da sizin tarafınızdan iptal edildiği öne sürüldü. Böyle bir iptal kararı verdiniz mi?

Vatandaşlık iptal edilmez. Sıkıntılı bir iştir bu. Kolay değildir. Kişi dava vs açar uzadıkça uzar. Başbakan olduğum dönemde böyle bir meselenin gündeme geldiğini hatırlamıyorum. Normal şartlarda da İçişleri Bakanlığı tarafından gerekçeleriyle bize gelirse değerlendiririz. Ancak böyle bir iptal olmadı.

Ne olmuştu?

UBP Genel Başkanı ve Hüseyin Özgürgün 2018 yılında kurultaydaki başkanlık yarışında Ersin Tatar’la birlikte ikinci tura kaldı. Ancak Özgürgün ani bir karar ile başkanlık yarışından çekildi. O süreçte Halil Falyalı’dan dönemin Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün hesaplarına yönelik yaklaşık 2 milyon dolarlık bir akışın olduğu iddia ediliyordu. Dönemin Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay konuyu yakından takip ediyordu. Konuya ilişkin kollukta inceleme başlatmıştı. Bu süreçte Özersay dörtlü koalisyon hükümetini bıraktı ve UBP ile ortak hükümet kurdu. UBP’nin başında şimdiki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar vardı ve Özersay, “Özgürgün’ün dokunulmazlığını kaldırma” şartını koydu. Tatar da bunu kabul etti. Özgürgün İstanbul’a geldi ve bir daha dönmedi.