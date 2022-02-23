Falyalı'nın ölümünün ardından Çakıcı Kıbrıs'ta kumarhane işine girdi

Kıbrıs'ta yasa dışı bahis ve kumar dünyasının önemli figürlerinden Halil Falyalı'nın öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Falyalı'nın 'devre dışı' kalmasının ardından bir başka mafya lideri Alaattin Çakıcı'nın Kıbrıs'ta bir otelin kumarhanesinin işletmeciliğine başladığı aktarıldı.

T24'ten Tolga Şardan, dünkü yazısında, ismini vermediği bir kaynaktan öğrendiği bilgileri aktardı. Aktarılan bilgilere göre, Falyalı hakkında Kıbrıs'ta başlatılan "bir çalışanını dövdürme" soruşturması aslında sistemin yeniden biçimlendirilmesinde önemli bir köşe taşıydı. Kaynağa göre, "Türkiye kökenli mafya grupları veya uluslararası oluşumlar Falyalı'yı kontrol altına almak yerine tamamen saf dışı bırakmayı tercih etti."

Yazıda anlatılana göre süreç şöyle gelişti:

"Falyalı, cezaevine konulmaya çalışıldı. Kanımca bu kendisine verilen bir mesajdı. 'Elini eteğini çek, kendini kurtar. Biz dışarıda düzenlemeyi yapalım, ondan sonra sen de dışarı çıkarsın' dendi. Ancak, Falyalı kendisini sistem dışına iten bu teklifi kabul etmedi. Belki de yapılmak istenilenin farkına vardı. Hiç cezaevine girmedi. Hakkındaki süreç tamamlanana kadar sağlık gerekçesiyle hastanede kaldı ve işlerine devam etti.

Bu kurguyu yapanlar Falyalı'nın kendisi hakkındaki plana karşı direnmeye çalıştığını değerlendirdi. Falyalı yerel halka, siyasete ve devlet yönetimine yakın durarak kendisine önemli bir hareket alanı sağlamıştı. Kendi insanına karşı aşırı yardımseverdi. Pandemide yurt dışında ilaç getirtip dağıttı. Çocuklara tablet bilgisayarlar dağıttı. İhtiyaç sahiplerine gıda kolileri gönderdi.

Böylelikle kendisini sevmeyenlere karşı, yardımseverliği sayesinde duygusallığı ön plana alan kendi yapısını kurdu. Kaldı ki Kıbrıs halkı, 'illa bir mafya olacaksa benim mafyam olsun, dışarıdan kimse gelmesin' görüşünde. Özellikle Türkiye'den gelen gruplar yerel halkı fazlasıyla rahatsız ediyor.

Sonuçta belki Türkiye kökenli mafya grupları veya uluslararası oluşumlar Falyalı'yı kontrol altına almak yerine tamamen saf dışı bırakmayı tercih etti."

Çakıcı kumarhane işletmeciliğine başladı

Tolga Şardan, Halil Falyalı'nın ölümünden sonra işlerini devralması beklenen kardeşi Hüsnü Falyalı'nın bir süre önce ağabeyi ile birlikte yürüttüğü işlerini tasfiye ettiği bilgisini de verdi. Kardeş Falyalı, yakın zamanda ağabeyini koruyabilmek amacıyla işlerin bir bölümünden kurtulmayı teklif etti ancak olumlu yanıt alamayınca ağabeyinden ticari faaliyetlerini ayırdı.

Yazıdaki diğer bir önemli bilgi ise cezaevinden tahliye olduktan sonra yeniden piyasaya gireceği konuşulan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı'nın, Kıbrıs'ta otel kumarhanesinin işletmeciliğini üstlenmesi oldu.

Böylelikle, Ada'da Sarallar grubundan sonra Çakıcı da faaliyete başladı.