Eski kız arkadaşını öldüren Serhat Kantaş hakkında müebbet hapis cezası

12 Mart 2020'de Muğla'nın Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde 23 yaşındaki Bensu Narlı arkadaşı ile oturduğu sırada eski erkek arkadaşı olduğu söylenen 25 yaşındaki Serhat Kantaş, Bensu'nun evine geldi.

Kantaş, kapının yan tarafına sakladığı tüfeği çıkarıp Bensu'yu göğsünden vurdu. Buse Narlı'nın arkadaşı sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bensu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kayıplara karışan katil zanlısı Serhat Kantaş ile Kantaş’a yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Emircan D. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti katil zanlısı Serkan Kantaş’a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Emircan D.’ye ise 11 yıl hapis cezası verilirken cezada indirim hükümlerinin uygulanacağı öğrenildi.