Eski İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano hayatını kaybetti

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalya'da 2006-2015 yıllarında Cumhurbaşkanlığı yapan Giorgio Napolitano, bir süredir tedavi gördüğü başkentteki klinikte dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Eski Cumhurbaşkanı'nın durumunun son günlerde kötüleştiği belirtiliyordu.

İtalya'da Cumhurbaşkanlığına 2. kez seçilen ilk isimdi

1925 yılında Napoli'de doğan Napolitano, siyasete gençlik yıllarında İtalyan Komünist Partisi’nden katılmış ve partinin üst düzey isimleri arasına girmişti.

1953-1963 ve 1968-1996 olmak üzere farklı dönemlerde birkaç kez parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne milletvekili seçilerek görev yapan Napolitano, 1992-1994 yıllarında da Temsilciler Meclisi Başkanlığı yapmıştı.

1996 yılında Romano Prodi liderliğinde kurulan sol koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Napolitano, bu görevde 1998 yılına kadar kalmıştı.

2005 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından “hayat boyu Senatör” ilan edilerek, parlamentonun üst kanadı Senato’nun doğal üyesi olmuştu.

2006 yılında 2. Romano Prodi hükümetinin aday göstermesi ve sol partilerin desteğiyle Napolitano, İtalya Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Napolitano, cumhurbaşkanlığında 7 yıllık görev süresini 2013 yılında doldurduğunda İtalya, ciddi mali borç krizi ve seçimlerin ardından hükümet kurulamadığı için siyasi kriz içinde bulunuyordu.

Siyasi krizin bir de cumhurbaşkanlığı seçimiyle derinleşmemesi için sağ ve sol partilerin hep birlikte aday göstermesiyle Napolitano, 2013 yılında bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmişti.

Böylece, Napolitano 1946 yılından bu yana Cumhuriyet ile yönetilen İtalya'da bu göreve ikinci kez seçilen ilk isim olarak tarihe geçmişti.

Napolitano, 2014 yılında ülkede siyasi istikrarın sağlanmasıyla 2015'in başında cumhurbaşkanlığından istifa etmiş ve ikinci 7 yıllık dönemini tamamlamadan görevinden ayrılmıştı.

Napolitano'nun istifasıyla boşalan cumhurbaşkanlığına, o dönem Anayasa Mahkemesi yargıçlarından olan Sergio Mattarella seçilmişti. Mattarella da Napolitano gibi 7 yıllık cumhurbaşkanlığının ilk döneminden sonra 2022'de bu göreve ikinci kez seçilmişti. (AA)