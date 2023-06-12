İtalyan basını, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin öldüğünü duyurdu.
86 yaşında yaşamını yitiren Berlusconi, dört kez İtalya Başbakanlığı görevini yaptı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
patronların ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Serdar Şahinkaya
Kerem Aydın
Haber Merkezi
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi öldü
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
İtalyan basını, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin öldüğünü duyurdu.
86 yaşında yaşamını yitiren Berlusconi, dört kez İtalya Başbakanlığı görevini yaptı.