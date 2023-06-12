Eski İtalya Başbakanı Berlusconi öldü

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

İtalyan basını, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin öldüğünü duyurdu.

86 yaşında yaşamını yitiren Berlusconi, dört kez İtalya Başbakanlığı görevini yaptı.