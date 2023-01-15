Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü: Türkiye Meksika'ya döndü

Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, artan 'mafya çatışmaları'na ilişkin olarak, “Suriye, İran, Afganistan gibi yerlerden gelenler suç örgütlerince kullanılabilir. Türkiye Meksika’ya döndü” yorumunu yaptı.

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre, Saçan, "Mafya, ülkede bir seviye yükseldi. Suriye, İran, Afganistan gibi yerlerden gelen ve ne oldukları belli olmayan insanlar potansiyel organize suç ve terör örgütleri tarafından kullanılmaya müsaitler. Ülkenin asıl sorunu kim oldukları belli olmayan, parmak izleri bulunmayan kişiler. Dolandırıcılık şubeleri büyük oranda Suriyeliler üzerinden alınmış sim kartları kullanıyorlar. Afgan ve Suriyeliler tetikçi olarak kullanılmamışlarsa bile kullanılacaklardır. Bunlar parasız pulsuz oldukları için git şuna sık sana 10 bin TL verelim diyecekler” ifadesini kullandı.

Mafyanın dört ayağının olduğunu söyleyen Saçan, şunları kaydetti:

“Basın, siyaset, kamu görevlileri ve iş insanları. Siyaset bir ayağı olduğuna göre mafyanın temizlenmesini istiyorsa ortaya çıkıp ‘Ben bunu istiyorum’ demeli”