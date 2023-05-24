Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Saçan hayatını kaybetti

Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti.

Vefat haberini Saçan'ın sosyal medya hesabından ailesi duyurdu.

Ülkücü mafya Sedat Peker, birtakım iddialar gündeme getirdiğinde Saçan bunların bazılarını doğrulayabileceğini açıklamıştı. Saçan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Peker'in gündeme getirdiği iddiaların 'bazılarını' doğrulayabileceğini yazmıştı. Saçan, "Peker beni sevmez, ben de Peker’i. Ama yaptığı paylaşımların bazılarını bizzat yaşadığım için doğrularım" ifadelerini kullanmıştı.