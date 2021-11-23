Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay meclis grubunda yaptığı konuşmada “Partimizin değerlerinden önceki dönemler milletvekilimiz ve İçişleri Bakanlarımızdan kıymetli ağabeyimiz #HasanFehmiGüneş’i kaybettik. Ailesine, partimize ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, “Hasan Fehmi Ağabeyin vefatına çok üzüldüm. Yürekli, yiğit bir siyasetçiydi. Faşizmin kanlı ve karanlık oyunlarını bozmak için yeri geldi hayatını ortaya koydu. Yaşamın hakkını verdi. Allah rahmet eylesin. Büyük ailemiz CHP’ye ve sevenlerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Güneş Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği (12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980), XVIII. ve XXII. dönem İstanbul Milletvekiliği ile İçişleri Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı.