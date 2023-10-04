Eski Hollanda Prensi'nin kişisel arşivinde Nazi partisi üyelik kartı bulundu

NlTimes'ın haberine, eski Hollanda Kraliyet Arşivleri Direktörü Flip Maarschakerweerd, yeni yayımlanacak "De achterblijvers" kitabında, hayatını kaybeden Konsort Prens Bernhard'ın Nazi Partisi üyesi olduğuna dair tatmin edici bir kanıt bulduğunu paylaştı.

Maarschakerweerd, Bernhard'ın 2004'te ölümünden sonra envanterini çıkardığı Soestdijk'teki özel arşivlerinde, orijinal Nasyonal Sosyalist Parti (NSDAP) üyelik kartını bulduğunu aktardı.

Üyelik kartını ve Prenses Juliana ile nişanlandığı 1936 yılında üyeliğin iptaline dair yazışmayı bulduğu için şaşkın olduğunu belirten Maarschakerweerd, bunların Almanlara ait belgeler olduğu için Almanya'da olmasını beklediğini ifade etti.

Maarschakerweerd, Almanya'daki ABD bölgesi askeri yöneticisi Lucius Clay'den 1949 tarihli "Sevgili Prens Bernhard, yıllar boyu bu belgeleri kasamda tuttum. Yok edecektim ancak bunları senin kendinin yok etme hakkın olduğunu düşündüm" yazılı notu bulunca, meseleyi anladığını anlattı.

Konsort Prens, ölümünden kısa süre önce verdiği mülakatta asla bir Nazi partisi üyesi olmadığını, üyelik kartı bulunmadığını söylemişti.

Tarihçiler Gerard Aalders ve Coen Hilbrink, 1996'da yayımladıkları De affaire Sanders adlı kitapta, söz konusu belgelerin kopyalarını bulduklarını belirtmişti.

Hollanda Kralı Willem-Alexander, Maarschakerweerd'e savaşla ilgili tüm kraliyet arşivlerine erişim izni vermişti.