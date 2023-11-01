Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında HDP önceki dönem İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Kaya hakkında “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak ve görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.

Hüda Kaya'nın avukatından açıklama

Gözaltı işleminin ardından açıklama yapan Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, eski vekilin ifade verme çabasına rağmen hakkında ‘kaçaklık’ kararı alındığını belirtti.

Avukat Leventoğlu’nun, Hüda Kaya’nın resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklaması şöyle:

"Hüda Kaya, yurtdışında bir programa katılmak için bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda haksız ve keyfi bir şekilde gözaltına alınmıştır. Aylardır ulaşılabilir olmasına ve ikametinde olmasına rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçaklık karar verilmiştir.

Hüda Kaya hakkında 27 Eylül'de hukuksuz bir şekilde kaçak kararı alınması akabinde, tarafımızca bu karara itiraz edilmiş, kaçak olmadığı, ikametinde ulaşılabilir olduğu, telefonlarının açık olduğu, her zaman ifadeye hazır olduğu hem sözlü hem yazılı olarak defalarca belirtilmiş olmasına ve yakın tarihlerde İstanbul Cumhuriyet savcılığına gidip ifade vermiş olmasına rağmen, yine kendisinin savcılık kalemi ile görüşüp gerekirse Ankara'ya gelebileceğini, ifade için hazır olduğunu kaçaklık kararının kaldırılması gerektiğini söylemesine rağmen kaçaklık kararı kaldırılmamış, Hüda Kaya'nın ifade vermek istemesi keyfi şekilde engellenmiştir.

Sonuç olarak bugün müvekkilimiz Sayın Hüda Kaya saatlerdir havalimanında olmasına, pasaport işlemlerinin sorunsuzca gerçekleşmesine rağmen uçağın kalkmasına 10 dakika kala yine tamamen keyfi bir şekilde çıkışınız mümkün değil denilerek gözaltına alınmıştır.

Bu tamamen haksız, keyfi ve hukuksuz süreci kamuoyunun takdirine bırakıyoruz..."