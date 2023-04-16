Eski Genel Müdür’den Phaselis’teki halk plajı ihalesinde yolsuzluk iddiası!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Antalya’daki Phaselis antik kentinin koruma alanı içerisinde inşa ettiği halk plajı projeleriyle ilgili ihale bedelinin 25 milyon TL olarak belirlendiğini dile getiren TURAŞ’ın eski Genel Müdürü Tayhan Şimşek, “Biz Phaselis’te 25 milyona ihaleye çıkacaktık, 47 milyona çıkılmış. Burası da Bodrum’da yaşanan sürece benziyor. Bodrum’da 2 milyona ihaleye çıkılmış, firmaya 5 milyon ödeme yapılmış” iddiasını dile getirerek aradaki yüksek farkın sorgulanması gerektiğine işaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan TURAŞ A.Ş’nin önceki Genel Müdürü Tayhan Şimşek, Phaselis’te tartışmalar eşliğinden devam eden halk plajı projesinin ihale bedelinin daha önce hesaplanan maliyetin yaklaşık iki katı olduğuna dikkat çekerek aradaki farkın sorgulanması gerektiğini savundu.

Uzun yıllara dayanan turizm ve otelcilik tecrübesi olduğunu dile getiren TURAŞ’ın eski Genel Müdürü Tayhan Şimşek, görevde olduğu süre içinde yaptığı fizibilite çalışmasında Phaselis’te yapılması planlanan halk plajlarıyla ilgili 25 milyon maliyet çıkardığını belirterek 47 milyon TL artı KDV bedelle ihale edilen projenin ve aradaki yüksek ihale bedeli farkının sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

'Aradaki 23 milyonluk farkı nasıl buldular merak ediyorum'

“Yetkili olduğum dönemde Phaselis projesi için daha önce çalıştığımız firmalardan teklifler aldım” diyen Şimşek, “Proje hazırlandıktan sonra Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne gidiyor, orada revize edilebiliyor ve en son EKAP’a giriliyor ihale dosyası. Ben bir hesaplama yaptım ve Phaselis halk plajı projesi için 23 milyon TL maliyet çıkardım. Hadi bir şeyler unutuldu, eksikler oldu diyelim, 2 milyon daha ekledik ve maksimum 25 milyon oldu. Zaten buzdolabı ve mutfak malzemelerinin bazılarını meşrubat firmaları getiriyor. Şimdi aradaki yaklaşık 23 milyonluk farkı nasıl buldular merak ediyorum” diye konuştu.

Phaselis’teki halk plajı projesiyle ilgili maliyet hesabını görevde olduğu Kasım 2022’de yaptığını dile getiren Şimşek, bir ay sonra görevden alındı. Proje ihalesi ise Aralık 2022’de EKAP’a yüklendi. 30 Ocak 2023 tarihinde ise yapım ihalesi İstanbul merkezli Sa-Fa Restorasyon Sanayi şirketine verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Proje alanına asılan afişte, Phaselis’te uygulamaya konulan projenin ihale bedelinin 47.737.500 TL + KDV olduğu belirtiliyordu. Bir süre sonra bu afişler alandan kaldırılarak inşaat çalışmaları sırasında gölgelik olarak kullanılmaya başlandı.

Yolsuzlukları rapor etti, görevden alındı

Göreve gelmesinin ardından TURAŞ’ın ülke genelindeki işletmelerinde yapılan usulsüzlük ve yolsuzlukları belgeleriyle ortaya koyarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu’na ileten Şimşek, Bodrum’daki halk plajı projesinin ihale bedeliyle yüklenici firmaya ödenen bedel arasındaki yüksek farkın olduğunu tespit edince sorumlu kişileri görevden aldığını dile getiriyor. Ancak Şimşek’in kurumdaki yolsuzlukların üzerine gitmesi, “yukarıdakileri” rahatsız ederek bir süre sonra görevden alınmasına neden olmuş.

‘Dikkat et, ayağına dolanır dediler'

Phaselis’teki projedeki maliyet analiziyle ihale bedeli arasındaki farkın da Bodrum’daki halk plajı ihalesindeki yolsuzlukla benzerlik gösterdiğini savunan Şimşek, konuyla ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı: “Biz Phaselis’te 25 milyona ihaleye çıkacaktık, 47 milyona çıkılmış. Burası da Bodrum’da yaşanan sürece benziyor. Bodrum’da 2 milyona ihaleye çıkılmış, firmaya 5 milyon ödeme yapılmış. (Mahkeme kayıtlarına göre resmi ödeme tutarı 3.550.045.00 TL) Sonra biz bunu fark ettik, noterden ihtarname çektik, müdür yardımcısını görevden aldık. O dönem ben 15-20 kişiyi görevden aldım. Ondan sonra bana yukarı doğru gitme, sonuçta bir genel müdür yardımcısı bir şey yapıyorsa yukarıdaki bürokratların bilgisi vardır, tek değildir, dikkat et diye uyardılar. Sana sıkıntı olur, ayağına dolanır dediler. Ben raporu teftiş kuruluna gönderdim ardından operasyon başladı bana.”

TURAŞ’ın Bodrum’daki halk plajı ihalesinde ne olmuştu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki TURAŞ A.Ş’nin inşa ettirerek işlettiği Bodrum halk plajının yapım maliyeti ile yüklenici firmaya yapılan ödeme arasında yaklaşık 1,5 milyon TL’lik fark olduğu tespit edildi. Bodrum 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2020/24 sayılı dosyasında bilirkişilerce tespit edilen fahiş fiyat farkı, TURAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı C.S.S’nin söz konusu işle yetkili olduğu dönemde gerçekleşti. TURAŞ A.Ş., Bodrum Halk Plajının inşaatı için yüklenici firmaya 3.550.045.00 TL ödeme yaptı. Ancak bilirkişi raporunda maliyet 2.061.517,62 TL olarak tespit edildi. Şirketin uğradığı zarar yaklaşık 1,5 milyon TL düzeyinde. TURAŞ ve TUDAV’ın avukatları konuyla ilgili 5 Temmuz 2022 tarihinde dönemin Genel Müdür Yardımcısı Cem Sultan Saral’a bir ihtarname göndererek kurumun uğradığı zararla ilgili yargı yoluna başvurulup vurulmasını yolunda bilgi verilmesini talep etti. Yolsuzluk olayının ortaya çıkmasının ardından dosyada adı geçen ve yapım ihalesinde 1,5 milyonluk fazladan ödeme yapıldığı dönemin sorumlusu olduğu belirtilen TURAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı C.S.S’nin görevine son verildi.

60 günlük ihale süresi doldu, çalışmalar sürüyor

Öte yandan Phaselis’te uygulamaya konulan proje için ihale sözleşmesinde belirtilen 60 günlük yapım süresi 14 Nisan’da doldu. Bakanlık, yüklenici firmaya 14 Şubat 2023 tarihinde yer teslimi yapmıştı. Ancak yörede yaşayanlar tarafından yargıya taşınan projenin yapım işleri halen devam ediyor. İhale dosyasına göre 85 bin metrekarelik alanda uygulanacağı belirtilen projenin Ramazan Bayramına yetiştirileceği açıklanmıştı ancak bayrama sayılı günler kala proje henüz tamamlanmadı.

Phaselis'te halk plaj değil plan istiyor

Phaselis antik kentinin korunarak kullanılması gerektiğini savunan yöre halkı ise Phaselis’e Dokunma Hareketi’nin girişimiyle Kemer ilçesinde bir çalıştay düzenliyor. Çalıştayda alanın taşıma kapasitesinin belirlenmesi, yönetim planı oluşturulması ve antik kenti tehdit eden kullanım baskısına düzenleme getirilmesi için konuyla ilgili bilim insanları, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi. 15 Nisan’da başlayan çalıştay bugün de devam ediyor. Çalıştayda sunulan bildiriler ve alınan kararlar sonuç bildirgesi ile kamuoyuna açıklanacak. Ayrıca Çalıştayın sonuçları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kurumlara iletilecek.