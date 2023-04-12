Halk Phaselis'te plaj değil, plan istiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Phaselis antik kentinin 1. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınan iki ayrı bölgesinde "halk plajı" inşa etmek için yoğun bir yapılaşmaya girişmesine karşı iki aydır tepkiler sürüyor. Betondan kısmen geri adım atan bakanlığın halk plajı inşa etme girişimi ise sürüyor. “Bakan Ersoy’un Bayrama yetiştireceğiz” dediği projeye karşı açılan iptal davasında yargı süreci devam ederken "Phaselis’e Dokunma Hareketi", antik kentin bütüncül olarak korunabilmesi için bir Çalıştay yapacak. 15-16 Nisan’da Kemer’de gerçekleşecek çalıştaya arkeologlardan şehir plancılarına, doğa koruma örgütlerinden hukukçulara STK temsilcileri ile çevre ve peyzaj alanında çalışan bilim insanları katılacak. Çalıştayda halk bakanlığa “Plaj değil, plan istiyoruz” mesajını verecek…

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Antalya’daki Phaselis antik kentinde başlattığı halk plajı inşaatı kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. UNESCO Dünya Mirası yedek listesinde yer alan Likya kentleri arasında yer alan Phaselis, antik çağın önemli liman kentlerinden biriydi.

Projenin iptali için açılan davada yargı süreci devam ediyor

Ören yerindeki kullanım baskısını azaltmak amacıyla 1. derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde bulunan iki ayrı koyda "Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi" başlığı altında ihale edilen proje, Alacasu ve Bostanlık koylarında halk plajlarını içeriyor. Projenin iptali için açılan davada yargı süreci devam ederken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın savunması geçtiğimiz günlerde Antalya İdare Mahkemesi’ne ulaştı.

Bakanlık projede ısrarlı

İlk etapta Phaselis’in limanlarından biri olan ve arkeolojik kalıntıların bulunduğu Alacasu Koyu'nda başlatılan projenin inşaatı sırasında koyda yoğun betonlaşmaya gidilmesine kamuoyundan tepkiler yükselince Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "betonların kaldırılacağını" açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Alacasu Koyu'ndaki beton zeminlerin bir kısmı kırılarak kaldırılırken tuvalet ve büfe gibi ünitelerin inşaatına ise devam edildi.

Bayrama yetiştirme telaşı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Bayrama yetiştireceğiz” açıklamasını yaptığı projeyle ilgili çalışmalar Bostanlık Koyu'na yöneldi. Yörede yaşayanlar, bakanlığın ve yetkililerin yaptığı açıklamaların aksine alandaki çalışmaların denetimsiz yapılmasına tepkili.

Halk plaj değil, plan istiyor

Türkiye’nin dünyaca tanınan bir ören yerinde depremin hemen ardından başlatılan yaklaşık 50 milyon TL bütçeli halk plajı projesine karşı iki aydır itirazlarını dile getiren yöre halkı, alanın yönetimine ilişkin bir plan hazırlanması için çalıştay düzenliyor.

Phaselis Kemer'de buluşacak

"Phaselis’e Dokunma Hareketi"nin öncülüğünde organize edilen çalıştay, 15-16 Nisan tarihlerinde Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek. Kemer Belediyesi’nin de destek verdiği çalıştaya, Antalya Kültürel Miras Derneği, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Arkeologlar Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği, Tarım Orman-İş Sendikası, ÇEKÜL Vakfı, S.S Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi temsilcileri katılacak.

Arkeolojik sit alanı bütüncül olarak korunmalı

"Phaselis’e Dokunma Hareketi"nin çalıştay öncesi yaptığı çağrıda, Phaselis antik kenti arkeolojik sit alanının bütüncül olarak korunabilmesi için yapılması gerekenlerin tartışılacağı buluşmanın ilgili herkesin katılımına açık olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

“Konuyla ilgili bilim insanları, uzmanlar ve STK temsilcilerinin sunumlar yapacağı, iki gün sürecek olan inceleme ve değerlendirme toplantısının sonunda Phaselis’in korunabilmesi için alınması gereken acil önlemler ile birlikte bir ‘Yönetim Planı’ çerçevesi oluşturulmaya çalışılacak. Halka açık ve katılımın ücretsiz olduğu çalıştayın ikinci gününde hep birlikte soru cevap şeklinde değerlendirme yapılacak ve bir sonuç bildirisi oluşturulup Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve basına iletilecek.”