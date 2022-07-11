Eski Formula 1 patronu Ecclestone, 400 milyon sterlinlik dolandırıcılıkla suçlanıyor

İngiltere vergi makamları tarafından yürütülen soruşturmanın ardından eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, yurtdışında 400 milyon sterlin (yaklaşık 8 milyar 271 milyon 850 bin lira) değerinde beyan edilmemiş varlıkları nedeniyle dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşına çıkacak.

The Guardian'ın haberine göre İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi bugün yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturmaya Galya Operasyonu adı verildiğini belirtti. Açıklamaya göre davada ilk duruşma 22 Ağustos'ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

91 yaşındaki Ecclestone, 2017'e kadar neredeyse 40 yıl boyunca, Formula 1'i yönetti. Ecclestone, bu süreçte tahmini 2,5 sterlinlik bir servet elde etti.