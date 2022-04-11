Eski AKP'li vekilden İngiliz Kraliyet ailesine uzanan rüşvet ve dolandırıcılık skandalı

Eski AKP'li vekilin eşinin mallarını yurtdışına kaçırmak için yardım istediği Selman Türk adlı patron kendini, İngiltere Hanedanlığı'nın son yıllarda gözden düşen prensinin de dahil olduğu bir mahkeme süreci içinde buldu.

İngiltere'de Evyap Grup patronuna ait yaklaşık 40 milyon sterlini zimmetine geçirmekle suçlanan Selman Türk'ün içinde bulunduğu ilişkiler zinciri AKP ve Gülen Cemaati'nden İngiliz kraliyet ailesine uzanıyor.

2010'ların başında, o sırada Başbakan yardımcısı olan Bülent Arınç'ın nikâh şahitliğini yaptığı Selman Türk, 2016'daki darbe girişiminin ardından AKP'yle arası açılan zengin cemaatçilerin Londra'ya toplu göçünün bir parçası oluyor. Türk aynı yolu izleyecek gözden düşen AKP'lilere mallarını yurtdışına kaçırma sözü veriyor ve bunun için aristokrasiyle olan yakın bağlarını kullanıyor.

The Guardian'a göre Eski AKP milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in "pasaportuna yardımcı olması için" İngiliz kraliyet ailesine 750 bin sterlinlik rüşvet vermesine arabuluculuk yapan Türk'ün, parayı pedofillik suçlamalarını "uzlaşma" yoluyla atlatmış Prens Andrew'a verdiği belirtiliyor.

Pedofil Jeffrey Epstein'ın yakın arkadaşı Andrew rüşvet aldığını doğrularken parayı 16 ay sonra iade ettiğini iddia etti. Prens Andrew, konuya daha fazla yorum yapmaktan kaçınıyor. Ancak mahkeme kayıtlarına göre "Prenses Beatrice için düğün hediyesi" olarak tanımlanan söz konusu paranın Ekim ve Aralık 2019 arasında yollanan 269 bin sterlin tutarındaki üç ödemesiyse Daily Mail'in belirttiği üzere Selman Türk'e geri gönderilmemiş durumda.

Tüm olaylar İşbilen'in dolandırıldığını söylemesi üzerine ortaya çıktı

Öte yandan tüm bu kirli ilişkiler ağıysa geçtiğimiz günlerde eski AKP'li vekil İşbilen'in eşinin açtığı davayla kamuoyunun gözünün önüne serildi. Nebahat İşbilen, Londra'da açtığı davada Selman Türk'ü dolandırıcılık ve 40 milyon sterlin değerindeki mal varlığının üzerine konmakla suçluyor.

Nebahat İşbilen, sabun ve kişisel bakım şirketi olan Evyap Grubu'nun eski yönetim kurulu üyesiydi. 2016'da milletvekili eşinin tutuklanmasının ardından Türkiye'den kaçan İşbilen, Türk'ten mal varlığını Türkiye dışına kaçırma konusunda yardım istediğini belirtiyor.

Goldman Sachs'tan 'çiftlik ve hayvan alıp' dolandırmaya

2016 yılının başlarına kadar Goldman Sachs'ta çalışan Türk, daha sonra denizaşırı bir dizi işletme ve limited şirket ağı kuruyor. Savcılarsa bu şirketlerin İşbilen'den para saklamak için kullandığını iddia ediyor.

The Guardian'a göre Florida, Georgia ve Dubai, Britanya Virjin Adaları ve Cayman Adaları gibi vergi cennetlerinde, finansal yönetim şirketleri, BT şirketleri ve bir ticaret şirketi de dahil olmak üzere, geniş ve değişken bir şirket ağı kuran Türk'ün İşbilen'den aldığı paraları taşımak için bu şirketleri kullandığını iddia ediliyor.

Türk ayrıca, 'doğal' yoğurt ve geleneksel peynirler ürettiğini iddia eden bir ABD şirketi olan Naturlich adlı süt firmasının da kurucusu. Naturlich'in çiftliği, Fettullah Gülen'in Pennsylvania'daki kişisel malikânesinin bitişiğinde bulunuyor.

Türk daha sonra 2019'da [email protected] etkinliğinde Prens Andrew'dan ödül alan şirket Heyman AI'yi kurdu. The Guardian'ın ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre Heyman AI, işçilerinin maaşlarını ödememesiyle biliniyor. İşçilerin ödenmeyen ücretlerini alabilmek için mahkemeye verdiği şirket geçen yıl Eylül ayında kapanmıştı.

Kraliyet ailesine verdiği toplam para 1 milyon sterlin

Mahkeme kayıtlarına göre Türk, Prens Andrew'a verdiği rüşveti ödülü aldıktan dokuz gün sonra verdi.

Prens Andrew'a eski AKP'li vekil İlhan İşbilen'in eşi için verdiği 750 bin sterlinin yanı sıra Selman Türk Daily Mail'in aktardığına göre 2019'da Andrew'ın eski eşi York Düşesi'nin de hesabına 250 bin sterlin yatırdı.

Parayı alan Düşes'ten video: 'Bu ne harika bir adam!'

York Düşesi, banka hesabına 250 bin sterlin geldikten haftalar sonra, seçkin Londra restoranında akşam yemeğinde Türk'ün Heyman AI firmasını övdüğü bir video kaydetti. Daily Mail'in yayınladığı videoda "Bu ne harika bir adam" diyen Düşes Sarah Ferguson, ayrıca Heyman AI'ya övgüler düzüyor.

Düşes'in Türk'ü övdüğü videolar kendi sosyal medya hesaplarında bulunmazken, Daily Mail söz konusu görüntülerin Düşesin arkadaşlarıyla paylaşıldığını belirtiyor.

Düşes ilk videosunda "İyi şanslar, Heyman ekibi. Hadi, yapalım şunu. Hadi yapalım, yapabiliriz." diyor.