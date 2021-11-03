Eski FIFA başkanları Blatter ve Platini'ye dolandırıcılık davası

FIFA’nın eski başkanları Sepp Blatter ve Michel Platini, İsviçre tarafından 2,2 milyon dolarlık yolsuzluk iddiasıyla suçlandı.

İsviçreli savcılar, 2011 yılında Blatter’in Platini’ye 2,2 milyon dolarlık bir para transferi yaptığını ve bu transferin, "FIFA’nın varlıklarına zarar verdiğini ve Platini'yi yasa dışı bir şekilde zenginleştirdiğini" ifade etti. Eylül 2015’te başlayan soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde İsviçre’nin Bellinzona şehrinde başlayacak bir davada mahkemede yargılanacak ikili ise iddiaları reddediyor.

Eski FİFA Başkanları soruşturma kapsamında dolandırıcılık, zimmete para geçirme, kötü yönetim ve belgede sahtecilikle suçlanıyor. (ANKA)