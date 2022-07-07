Eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı

Eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, ’Demir Yumruk’ operasyonu kapsamında tutuklandı.

Haber Merkezi

Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen ’Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi daha tutuklandı.

Tutuklananlar arasında eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü’nün de olduğu öğrenildi.

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