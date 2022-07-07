Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen ’Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi daha tutuklandı.
Tutuklananlar arasında eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü’nün de olduğu öğrenildi.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı
Eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, ’Demir Yumruk’ operasyonu kapsamında tutuklandı.
Haber Merkezi
Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen ’Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi daha tutuklandı.
Tutuklananlar arasında eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü’nün de olduğu öğrenildi.