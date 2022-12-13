Eski eşini sokakta tabancayla yaralayan saldırgan tutuklandı

Ankara'da tartıştığı eski eşini sokakta tabancayla yaralayan şüpheli Mehmet E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet Savcısı ifade veren Mehmet E., aile içi sorunlar nedeniyle 2020'de boşandıklarını ifade etti. Başka bir suç dosyası kapsamında tutuklandığını, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığını belirten şüpheli, olay günü Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde alışveriş yapan eski eşi Pelin C. ile karşılaştıklarını aktardı.

Kızları hakkında konuşmak istediğini ancak mağdurun kendisini terslediğini iddia eden şüpheli, bunun üzerine belindeki ruhsatsız tabancıyı çıkararak iki el yere ateş ettiğini söyledi. Sonrasında yaşananları hatırlamadığını öne süre şüpheli, olaydan sonra kaçtığı evde intihara kalkıştığını iddia etti.

İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Mehmet E, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Ağır yaralanan Pelin C.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. (AA)