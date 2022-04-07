Eski eşini bıçaklayan saldırganın uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı

Antalya’da Abdurrezzak A., Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan ve 11 ay önce boşandığı eski eşinin yanına gitti. Eski eşi Meral D. F. ve Meral D. F.'nin 10 gün önce evlendiği eşi Erden F.'yle tartışmaya başladı.

2 çocuğunu dışarı çıkararak komşuya götüren ve daha sonra geri dönerek kapıyı içeriden kilitleyen Abdurrezzak A., elindeki maket bıçağıyla Meral D. F.'yi ve Erden F.'yi bıçaklamaya başladı.

Komşuların ihbarı sonrası bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralıara ilk müdahale olay yerinde yaptı. Ardından Erden F. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Meral D.F. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'Beni ve kocamı öldürmekle tehdit ediyordu'

Hastanede tedavisi süren Meral D.’nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Kadının ifadesinde, “Eski eşim, beni ve kocamı öldürmekle tehdit ediyordu. Haber gönderip, çocukları görmeye geleceğini söylemiş. Söylediği gibi gelip, kapıyı çaldı. Kapıyı açmamla beraber maket bıçağıyla kesti daha sonra kapıyı kilitleyip, eşimi de yaraladı" dedi.

Abdullahrezzak A. ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırganın eski eşinin başvurusu üzerine 9 aydır uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. (İHA)