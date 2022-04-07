Eşi tarafından öldürülen Eylem defalarca ihbarda bulunmuş

Urfa'nın Viranşehir ilçesinde 12 Ekim 2017 tarihinde Eylem Tiler’in (31) yaşadığı evde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesinin ardından eşi Hüseyin Tiler (38), Eylem’in intihar ettiğini söylemişti.

Eylem Tiler’in ailesinin verdiği mücadele sonucu Tiler’in eşi Hüseyin Tiler ve annesi Hani Tiler (83) hakkında "altsoya karşı iştirak sureti ile kasten öldürme" ve "ateşli silah bulundurmak" suçundan dava açıldı. Davanın 1 Şubat'ta görülen duruşmasında karar çıktı. Urfa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Hüseyin Tiler'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, annesi Hani Tiler'e ise beraat kararı verdi. Mahkeme kararın gerekçesini de yazdı.

Jandarmayı defalarca aramış

Mezopotamya Ajansı'ından Müjdat Can'ın haberine göre kararda, Eylem Tiler'in eşi Hüseyin Tiler'den daha öncede şiddet gördüğü, bir kez kaçarak ailesinin evine sığındığı ve ailelerin araya girmesiyle evine geri döndüğü belirtildi.

Sanık Hüseyin Tiler'in Eylem’e yönelik şiddetinin daha sonra da devam ettiğine yer verilen kararda, 14 Eylül 2017 tarihinde katledilen Tiler'in 156 Jandarmayı birçok kez aradığına, şiddetten ötürü ihbarda bulunduğuna, tehdit edilmesinden dolayı karakola giderek şikayette bulunamadığına yer verildi. Olaydan önceki gün Eylem’in, annesi Kudret Kırtay ile iki defa görüştüğüne yer verilen kararda, Eylem’in eşinden şiddet gördüğünü annesine söylediği de belirtildi.

Hüseyin Tiler'den çelişkili ifadeler

Hüseyin Tiler'in emniyet ve kollukta verdiği ifadelerde çelişkiler olduğu, "silaha dokunmadım" demesine rağmen kendisinde "swap örneklerine" rastlandığı belirtilen kararda, tanık beyanları ve sanık savunmalarına da yer verildi.

Kararda, "Sanık Hüseyin'in her ne kadar maktulün intihar ettiğini kendisininin maktule yönelik bir eylemi olmadığını savunmuş ise de; Sanık Hüseyin aşamalarda alınan savunmalarında kısmen çelişkili savunmalarda bulunduğu, tarlaya ne ile gittiği yürüyerek mi araba ile mi, traktörle mi gittiği yönünde çelişkili beyanlarda bulunduğu, oğlu Kerim'i arabaya kimin bindirdiğini bilmediğini soruşturma aşamasında söylediği, yargılama aşamasında kendisinin Kerim'i arabaya bindirdiğini beyan ettiği çelişen ve tutarlı olmayan savunmalarda bulunduğuna…" denilerek çelişkilere dikkat çekildi.

'Olay yeri bir kurgu çerçevesinde değiştirilmiş'

İlk aşamalarda sanığın alınan ifadelerinde Eylem’in olayın olduğu odada kapının açılmasını engelleyecek halde yerde bulunduğunu ve zorlayarak kapıyı açtığını beyan ettiğine değinilen kararda, “Maktulenin oda içerisinde kapının açılmasını engellemeyecek halde yerde sırt üstü yattığı, olay yeri inceleme raporu ve özellikle olay yeri fotoğrafları incelendiğinde, olay yerinin olayın hemen sonrasında bir kurgu çerçevesinde değiştirilmiş olduğu anlaşılmıştır. Birinci kan birikintisi noktasının olay sonrasında üzerine çöp kovasının konulmak suretiyle gizlenmeye çalışıldığı, kasten öldürme fiilinin birinci nokta olan kapının arkasında gerçekleştiği, birinci kan noktası ile ikinci kan noktası arasında kan damlaları yol izi oluştuğu, dolayısıyla birinci noktadan ikinci noktaya doğru maktulün düştüğü, taşındığı veya yerinin değiştiği ve maktulün yerinin şeklinin değiştirilmesi neticesinde sürtünme veya bulaşma şeklinde gerçekleştiği, maktulün vurulduktan sonra yerinin değiştirilmiş olduğunun dosya kapsamında anlaşıldığı" belirtildi.

Cezada indirim uygulanmadı

Mahkeme,"Sanığın sabıkalı geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, dosyaya yansıyan kişilik yapısı, sosyal durumu ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alınarak" sanık Hüseyin Tiler hakkında “iyi halin uygulanmasına takdiren yer olmadığına” karar verdi.