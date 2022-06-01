Eski eşi ve iki çocuğunu darp edip rehin aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Çırkan Mahallesi, Emir Sultan Sokak'taki bir evde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan C.N.'nin evine eski eşi Soner K. gitti. Soner K. iddiaya göre eski eşine vurmaya başladı. Durumu fark eden bir kişi de Soner K.'ye müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada C.N., eski eşinin elinden kurtulup kaçtı. Fakat Soner K. peşinden gittiği kadını yakalayıp, bıçak zoruyla tekrar eve soktu. Soner K. daha sonra eski eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı.

DHA'nın haberine göre, ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Soner K.'yi pencereden eve giren polis ekipleri etkisiz hale getirdi. Soner K. gözaltına alındı. C.N. ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli olan Soner K.'nin boşandığı eşi C.N.'ye oturduğu evi kendisine vermesi için sürekli baskı yaptığı, olay günü de bu nedenle geldiği ileri sürüldü. Soner K.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.