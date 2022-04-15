Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçe merkezinde uzun yıllardır kuaför olarak çalışan Canan T.'nin eski eşi Hulusi A., dükkanına giderek Canan T.’yi zorla dışarı çıkardı.

Hulusi A. yanında getirdiği bıçakla Canan T.’yi sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan Canan T. üniversite hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Saldırganın daha önce de cinayet işlediği, yaklaşık 2 yıl önce tahliye edildiği ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan Hulusi A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. (İHA)