Eda Nur Kaplan davasında 18 yıl hapis talebi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan’ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt, Kaplan’ın annesi ve taraflar hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Mehmet Arduçoğlu ise Covid-19 testi pozitif olduğu için tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kaplan, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Güzelyurt ve Arduçoğlu çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 18 yıla kadar cezalandırılmaları istenmişti.

Mütalaayı açıklayan savcı, sanıklar Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

'Bizi ve aileyi çok sevindirdi'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatlarından Çisem Demirkan Sakallı savcının mütalaasına ilişkin soL'a değerlendirmede bulundu.

Demirkan şunları kaydetti:

"Verilen mütalaada nitelikli saldırı söz konusunda bir kanaat oluştuğunu anlıyoruz. Ama tabii ki karar mahkemesinde bu mahkeme başkanının takdiri olacaktır. En başından beri söylediğimiz gibi, soruşturma aşamasında eksik bırakılan veriler, burada tamamlanmayan deliller, sanığa yaramaması için bu kadar mücadele verdik. Savcıda oluşan kanaat ve bugün bu şekilde mütalaa vermiş olması bizi ve aileyi çok sevindirdi. Umarım buna ilişkin doğru bir karar verilir, bir kadın dosyasında daha gerçekten adaleti bulmuş, adaleti sağlamış oluruz"