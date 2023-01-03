Eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu: Ülkü Deniz Ersöz yaşamını yitirdi

İstanbul Sancaktepe'de, Ülkü Deniz Ersöz'ün eski erkek arkadaşı Bedirhan Uysal ve yanındaki iki şahıs, Ülkü'yü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Şahıslar kendilerini sivil polis olarak tanıtmak istedi ancak Uysal'u tanıdıktan sonra direnen Ülkü, kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine Bedirhan Uysal, Ersöz'ü yakın mesafeden boynundan vurmuş, Ülkü Ersöz ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

24 yaşındaki Ersöz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Bedirhan Uysal'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi. (AA)