Eski DSP’li 74 bakan ve milletvekili, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in DSP ziyareti sonrası partinin genel başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurmuştu.

Evrensel'in haberine göre, 21'inci dönem DSP Samsun Milletvekili Tarık Cengiz, eski DSP'li 74 milletvekili ve bakanın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini bildirdi.

Cengiz açıklamasında, "Bugün yaşadığımız gelişmelerden dolayı açıklamamızı yenileme ihtiyacı hissettik. Daha önce 52 tane DSP eski milletvekili ve bakan arkadaşımızın yaptığı açıklamayı bugün 74 eski DSP bakan ve milletvekili arkadaşları olarak yeniden yapmak istiyoruz. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu’na desteğimizi bir kez daha haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.

DSP yönetimi de eleştiren Cengiz, "Bugün görüyoruz ki; DSP’nin şu anki yönetimi birkaç sandalye uğruna pazarlıklar yapmaktadır. Ecevit’in yolunda yürüyenler bu seçimlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini sonuna kadar vereceklerdir" dedi.

Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasını yapan DSP’lilerin isimleri şu şekilde:

Ahmet Güzel, Ahmet Tan, Ayşe Jale Ağırbaş, Akif Serin, Ali Ahmet Ertürk, Ali Arabacı, Ali Günay, Ali Ilıksoy, Ali Tekin, Attila Mutman, Ayşe Gürocak, Bayram Fırat, Dayanıklı, Boray Baycık, Cengiz Güleç, Çetin Bilgir, Edip Özgenç, Emin Kara, Erdal Kesebir, Erol Al, Evliya Parlak, Fadlı Ağaoğlu, Güler Aslan, Hadi Dilekçi, Halil Çalık, Halit Dikmen, Harun Öztürk, Hasan Akyol, Hasan Gemici, Hasan Macit, Hasan Özgöbek, Hikmet Sami Türk, Hüseyin Mert, İhsan Çabuk, İstemihan Talay, Kazım Üstüner, Kemal Vatan, Melda Bayer, Mehmet Çümen, Mehmet Kocabatmaz, Mehmet Yaşar Ünal, Metin Bostancıoğlu, Mustafa İlimen, Mustafa Vural, Mahmut Erdir, M.Tahir Köse, M.Kemal Tuğmaner, Necdet Tekin, Nezire Karakuş, Numan Gültekin, Nural Karagöz, Orhan Ocak, Ömer Üstünkol, Rahmi Sezgin, Ramis Savaş, Saffet Başaran, Sadık Kırbaş, Salih Dayıoğlu, Sancar Sayın, Savaş Yazıcı, Suat Çağlayan, Süleyman Yağız, Şadan Şimşek, Tarık Cengiz, Turhan İmamoğlu, Uluç Gürkan, Yalçın Gürtan, Yavuz Bildik, Yekta Açıkgöz, Ziya Aktaş