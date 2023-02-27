Eski Diyanet İşleri Başkanı: Her afeti ilâhî ceza olarak gören teolojik anlayış sığ ve eksiktir

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin "Her şeyin sebebini sadece mekanik bir nedensellikte arayan düşünce ne kadar sığ, yanlış ve eksik ise, her afeti sadece ilâhî ceza ve azap olarak gören teolojik anlayış da o kadar sığ, yanlış ve eksiktir" dedi.

Görmez, İslâm Düşünce Enstitüsü'nün (İDE) YouTube kanalında "Deprem: İlahî Rahmet-İlahî Adalet” başlığıyla yayımlanan videoda merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlere ilişkin konuştu.

Görmez, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Kader inancı yeniden tartışmaya açılır'

"Bu tür depremlerin sarsıntısı sadece yer küre içindeki fay hatlarıyla sınırlı kalmaz. İnanç dünyaları, düşünce sistemleri derin kırılmalarla karşı karşıya kalır. Depremlerden hatta dinler de etkilenir. Her alanda olduğu gibi dini açıdan da ertelenmiş, hatta bastırılmış soru ve sorgulamalar gün yüzüne çıkar. Kader inancı yeniden tartışmaya açılır. Bu tür musibetlerin bir ilahi azap ve ceza mı, yoksa ikaz mı olup olmadığı bir kez daha tartışılır. İlahi ceza ise bu afete maruz kalan masum çocukların suçunun ne olduğu sorgulanır.

Her şeyin sebebini sadece mekanik bir nedensellikte arayan düşünce ne kadar sığ, yanlış ve eksik ise her afeti sadece ilahi ceza ve azap olarak gören teolojik anlayış da o kadar sığ, yanlış ve eksiktir. Tedbir diye haykıranlar ile takdir diye susanların derslerine birlikte çalışması artık bir zarurettir. Bu zarurete rağmen ucuz din eleştirilerini, Allah'ın ezelden beri tahkim edip yürürlüğe koyduğu sünnetullaha karşı seferber etme niyeti açıkça ifade etmek isterim ki ne bilimseldir ne de ahlakidir."