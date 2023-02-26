Diyanet personeline suç duyurusunda bulunması için örnek dilekçe gönderildi

Diyanet İşleri Başkanlığı “İslam’da evlat edinme müessesesinin bulunmadığı, bu nedenle evlat edinilen çocuğun, evlatlık alan kişinin soyuna kaydedilmesinin caiz olmadığı, evlatlık ile evlat edinen arasında evlenme engelinin de bulunmadığı” yönündeki fetvası ile gündeme gelmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı ise söz konusu fetvanın ardından sosyal medya üzerinden “Gerçekten sapıksınız anladık da Diyanet gibi kurumda ne işiniz var? Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk’ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz (hayal gücü) ile kirletmeyin” açıklamasında bulunmuştu.

Erbaş'ın talimatıyla kuruma örnek dilekçe hazırlatıldı

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, paylaşımı nedeniyle Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak söz konusu suç duyurusunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla hukuk müşavirliğine örnek suç duyurusu metni hazırlattırıldığı ve kuruma dağıtıldığı ortaya çıktı. Erbaş'ın talimatıyla hazırlanan örnek dilekçede, teslim edileceği başsavcılığın adı, başvuran kişi bilgileri ve imza kısmı boş bırakıldı.

Dilekçede isnat edilen suçlar ise “hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “nefret ve ayrımcılık” olarak belirtildi. Altaylı’nın “Diyanet personeline hakaret ettiği, ahlaka ve edebe aykırı sözleriyle yurttaşları ve depremzedeleri Diyanet’e karşı kışkırtmaya çalıştığı” iddia edildi.

Erbaş övüldü

Öte yandan dilekçede, fetva ve Altaylı’nın tepkisinden ayrı olarak Erbaş’ın övülmesi dikkat çekti. “Erbaş’ın riyasetinde başkanlığın afete karşı çalışma başlattığı, Erbaş’ın da depremin hemen ardından bölgeye gittiği, çalışmaları yerinde koordine ettiği, depremzedelerin camide kalabileceğini duyurduğu, uygun olan Kuran kursları ve Diyanet Akademi merkezlerinin de hizmete açıldığı” anlatılan dilekçede, başkanlığın deprem çalışmalarına yer verildi. Personele, yöneticiler tarafından “suç duyurusunda bulunup bulunmadığının” sorulduğu, bu durumun suç duyurusunda bulunmayanların fişleneceği yönünde kaygıya neden olduğu öne sürüldü.