Eski Diyanet İşleri Başkanı açıkladı: 'Şeyhe' sorup sonra görevi kabul etmiş

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, kendisine Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı teklif edildiğinde Nakşibendi 'şeyhi' Mehmet Emin Er'den onay alarak teklifi kabul ettiğini açıkladı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı olan Serdar Tuncer’in Youtube kanalına konuk olan Görmez'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Babam rahmetli, ben önce kendisine danıştım, çünkü 48-50 sene içinde bulunduğu bir müessese; Diyanet. Ve o Diyanet’te ‘Başkan Yardımcılığı teklif edildi, ne diyeyim’ dedim. ‘Mehmet Emin Er hocaya sor, onun cevabı benim de cevabımdır’ dedi.

Hocaya sordum. Hoca kabul etmemi istedi. ‘Mutlaka kabul edin’ dedi. Bazı yol gösterici nasihatlerde bulundu. Ve ben kabul etmiş oldum…”