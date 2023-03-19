Eski Dikili Belediye Başkanı'nın hayatı belgesel oldu: 'Komünist Osman'

Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven’in yaşamı belgesel film oldu.

Yönetmen koltuğunda Gökmen Ulu’nun yer aldığı “Komünist Osman” belgeselinin anlatıcıları arasında siyasetçiler, hukukçular, çevreciler, işçiler ve yurttaşların yanı sıra ünlü sanatçılar Zülfü Livaneli, Genco Erkal, Rutkay Aziz, Suavi, Cahit Berkay, Orhan Aydın da yer aldı.

Belgeselin ilk galası 25 Mart Cumartesi günü saat 18:00’de İzmir’de yapılacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki etkinlik ücretsiz gerçekleştirilecek.

1984-1994 ve 2004-2013 yılları arasındaki Dikili Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Osman Özgüven’in belgeseli yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özgüven’in sol yanında kalın bir cüzdan değil, cesur ve temiz bir yürek taşıdığını belirten Yönetmen Gökmen Ulu, “Olağanüstü işlere imza attı” dedi. Ulu, “12 Eylül Faşizmine karşı korku duvarlarını yıkarak ilk aydınlanma meşalesini yaktı ve şirin Ege kasabası Dikili’yi bir özgürlük vahasına dönüştürerek yeniden örgütlenme zemini hazırladı. Ülkenin aydınları, ışığa uçan kelebekler gibi Dikili Festivali’ne akın etmiş, karanlıktan aydınlığa çıkış yollarını aramıştı. Özgüven, bugün benzerlerini gördüğümüz festivallerin de yaratıcısıdır” diye konuştu.

'Ege'de dostluk kapısını açan o oldu'

İnsan hakları savunucusu ve savaş karşıtı Osman Özgüven’in Dikili’yi bir barış platformuna dönüştürdüğünü hatırlatan Ulu, “Dünyanın bütün renklerini kucaklayabilecek kadar kocaman bir kalbi var. Onun organizasyonu bir barış bileşkesiydi. Somut başarılara da ulaştı. Örneğin, on yıllar boyunca ilişkilerin kopuk olduğu Türk ve Yunan halklarını tekrar buluşturan, Ege’de dostluk kapısını açan o oldu. Bu, tarihsel değeri çok büyük ve güzel bir başarıdır” dedi.

Özgüven’in Türkiye ekoloji mücadelesinin öncüleri arasında yer aldığını da kaydeden Ulu, “Geliştirdiği demokratik direniş eylemleri kitlelere öğretici ve yol göstericiydi. Korkusuz bir eylem adamıydı” vurgusu yaptı. Ulu, Özgüven’in "tek adam rejimine karşı" da cesaretle mücadele ettiğini, bu nedenle iktidarın hışmına uğradığını, ayrıca "FETÖ" kumpasına maruz kaldığını belirtti.

Osman Özgüven’in sosyal belediyeciliğin manifestosunu yazarak yerel yönetim devrimi yapan başkan olduğunu belirten Ulu, “İlklerin adamıydı. Emekçi dostuydu. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’ni, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tatil ilan etti. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma uygulamaları, özellikle yoksullukla mücadelesi çok etkiliydi. İlk halk ekmek fabrikasını kuran oydu. Kültür, sanat, sağlık ve ulaşım hizmetlerini, su kullanımını ücretsiz yaptı. Bu yüzden yargılandı” dedi.

Gökmen Ulu, “Bu sıra dışı serüvende Osman Özgüven belgeselimizin başkahramanı ama onu tek başına değil, onurdaşlarıyla birlikte anlattık. Olaylara, çarpıcı olgulara yer vererek ilerledik. Bütün hikayeler emek, demokrasi, barış ekseninde ilerliyor” dedi. Ulu sözlerini şöyle tamamladı: “Bu belgesel Osman Özgüven ve yoldaşlarına saygı duruşudur. Temel hedefi ise model göstermektir. Genç ve orta yaştakiler Osman Özgüven’i tanımıyor, yaptıklarını bilmiyor. Böylece tanışacaklar, şaşıracaklar ve onu çok sevecekler” dedi.

63 kişi ile mülakat yapıldı

Belgeselin yapımcılığını Ajans Bakırçay üstlendi.

Ajans Bakırçay Genel Yayın Yönetmeni Oben Ulu, çalışmanın 19 ay sürdüğünü ve büyük emek ürünü olduğunu söyledi. Uzun yıllar Osman Özgüven’in basın danışmanlığını da yapan Oben Ulu, “Gönüllülük esasıyla çalışan Gökmen, 60’tan fazla kişiyle röportaj yaptı. Geniş kapsamlı arşiv ve tasnif çalışmasıyla da belgeseli zenginleştirdi, zamanın ruhunu çok iyi yansıtmayı başardı. Sürükleyici belgesel, İlhan Selçuk’tan Uğur Mumcu’ya, Tarık Akan’dan Erdal İnönü’ye kadar, Özgüven’e yoldaşlık eden pek çok efsanevi isme dair ilk kez yayınlanacak görüntülerle dopdolu” dedi.

Belgeselin anlatıcıları arasında Osman Özgüven’in ailesi, mesai arkadaşları, sendikacılar, çevreciler, işçiler, gazeteciler, yazarlar, hukukçular, bilim insanları, Midilli’deki Yunan dostları siyasetçiler Murat Karayalçın, Kemal Anadol, Özgür Özel, Atila Sertel, Mustafa Moroğlu, Yaşar Seyman, Hakkı Ülkü, Yüksel Çakmur, Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer ve onu yakından tanıyan sanatçılar Genco Erkal, Zülfü Livaneli, Suavi, Rutkay Aziz, Cahit Berkay, Orhan Aydın da bulunuyor.

Galaya onur konuğu olarak katılacak

Belgeselin ilk galası İzmir’de yapılacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlik, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 25 Mart Cumartesi günü saat 18:00’de başlayacak. Etkinliğe 80 yaşındaki Osman Özgüven de şeref konuğu olarak katılacak.