Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Bozkurt Kuruç'un vefatı dolayısıyla Twitter’dan mesaj yayımladı.
Kurt, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Aydemir Güler
Haber Merkezi
Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi
Tiyatronun usta ismi Prof. Dr. Bozkurt Kuruç 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Bozkurt Kuruç'un vefatı dolayısıyla Twitter’dan mesaj yayımladı.
Kurt, mesajında şu ifadeleri kullandı: