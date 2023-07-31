Eski Danıştay hakimi TÜİK hakkında dava açtı

Memur ve emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmesi 1 Ağustos Salı günü başlayacak. Yetkili sendika Memur- Sen ile hükümet masaya oturacak, masadaki kritik rakam ise TÜİK’in enflasyon verileri olacak.

ANKA'nın haberine göre; eski Danıştay tetkik hakimi Önder Tekin’in, TÜİK’in 2021 yılı son 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarıyla ilgili verilerinin iptali istemiyle açtığı davada ise istinaftan ret kararı çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, Tekin’in TÜİK’in açıkladığı veriler nedeniyle emekli maaşının düşük kaldığı iddiasına karşı ilk derece mahkemesinin “Davalı idare tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon artış oranlarının davacının maaşının artışına doğrudan bir etkisinin olmadığı” kararını uygun bularak başvurunun reddine hükmetti.

İdare mahkemesinin de "hukuka uygun olmayan" bir karar verdiğini dile getiren Tekin, kararı şöyle değerlendirdi:

"Ben, yoksullaştırıldığıma, alım gücümün TÜİK eliyle düşürüldüğüne inanıyorum. Davamda sonuna kadar haklıyım. Ve konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğim. TÜİK’in yoksullaştıran bu enflasyon artış oranları açıklaması benim mülkiyet hakkımı ihlal ediyor. Mücadelem bitmedi sürecek. Çünkü haklıyız. Emekliler yoksul, emekliler aç.”