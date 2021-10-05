Eski Danimarka Başbakanı'ndan eski Fransa Cumhurbaşkanı'na taciz suçlaması

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing'i kendisini taciz etmekle suçladı.

Thorning-Schmidt'in, Danimarka medyası tarafından yayımlanan günlüğünde "Giscard d’Estaing'in yanıma oturduğunu ve masanın altından kalçamı kavradığını gördüm. Tamamen deliceydi. Kendime neler olduğunu sorarak yerime değiştirdim ve olay bitti" diye yazdığı aktarıldı.

Olayın, Giscard d'Estaing Fransa'nın Kopanhag Büyükelçiliği'nde 2002 ya da 2003'te bir akşam yemeğine katıldığı sırada gerçekleştiği belirtildi.

Thorning-Schmidt, o dönem Giscard d'Estaing'in yöneticiliğini yaptığı AB anayasası tasarısının hazırlanması sürecinde yer almıştı.

Danimarkalı Ritzau ajansına konuşan Thorning-Schmidt, "Bu günlerde bu cinsel taciz olarak görülür. O zamanlar öyle değildi. Farklı bir zamandı, ama bunu uygunsuz bulmuştum, ve olay beni çok öfkelendirmişti" dedi.

Geçtiğimiz yıl ölen Giscard d’Estaing, daha önce de Alman gazeteci Ann-Kathrin Stracke tarafından da tacizle suçlanmıştı.