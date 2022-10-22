Eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao Kongre sırasında salondan çıkartıldı

Çin devlet haber ajansı Xinhua yayınladığı haberde, Çin'in eski Devlet Başkanı Hu Jintao'nun Pekin'deki 20. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Ulusal Kongresi'nin kapanış oturumunu "kendini iyi hissetmediği" için terk ettiğini bildirdi.

Kapanış töreni Cumartesi günü erken saatlerde yapılırken, ÇKP Merkez Komitesinin yeni üyelerinin onaylandığı ilk bölüm kapalı oturumda yapıldı. Oturumun ardından basın içeri alındı.

Bir süre sonra Çin'in mevcut Devlet Başkanı Şi Jinping'in solunda oturan Hu, koluna giren iki asistanı tarafından odadan çıkarıldı ve oturumun sonuna kadar koltuğu boş kaldı.

Xinhua, 79 yaşındaki Hu'nun sağlık sorunlarına rağmen kapanış oturumuna katılmakta ısrar ettiğini öne sürerken, Hu'nun etkinlik sırasında "kendini iyi hissetmediğini" fark ettiğinde, "dinlenmek için" salondan çıkarıldığını iddia etti. Haber ajansı, eski Devlet Başkanı'nın şimdi "çok daha iyi" hissettiğini ekledi.

Hu, 2002'den 2012'ye kadar ÇKP'nin Genel Sekreteri olarak görev yaptı ve 2003'ten 2013'e kadar ülkenin Devlet Başkanı konumundaydı.

Hu’nun salondan çıkarılması, kongrenin kapanış töreni için yerli ve yabancı basının içeri alınmasından kısa süre sonra, Şi’ye üçüncü dönemin yolunu açan oylamanın ise hemen öncesinde yaşandı.

Öte yandan AFP, Hu Jintao’nun adının Çin’deki sosyal medya platformlarında sansürlendiğini iddia etti.