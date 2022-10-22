Çin'de iktidar partisi program değişikliklerini kabul etti

Çin Komünist Partisi (ÇKP) bugün programında Tayvan'ın bağımsızlığına karşı maddeleri ve Pekin'in askeri potansiyelini artırma çabalarını vurgulayan değişiklikleri kabul etti.

Pekin'de bir hafta süren 20. ÇKP Ulusal Kongresi sona ererken, delegeler partinin ana programını değiştiren kararları kabul etti.

Kararda, Kongre “Tayvan bağımsızlığı arayışında olan ayrılıkçılara kararlı bir şekilde karşı çıkan ve caydıran" maddeyi kabul ederken Hong Kong ve Tayvan'ın serbest piyasa ekonomisiyle yönetilmesini garantileyen “tek ülke ve iki sistem ilkesini kararlılıkla uygulama” ihtiyacını vurguladı.

Değişikliklerde ayrıca partinin reformlarla Çin'in askeri yeteneklerini geliştirmeye çalışacağı da belirtildi. Değişikliklerde Pekin'in ordusunu “dünya çapında bir ordu” haline getirmeyi amaçladığı vurgulandı. Daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, bu hedefe 2027 yılına kadar ulaşılacağına söz vermişti.