Eski CHP'li vekil Şeker: Hesaplamalarımıza göre yüzde 52'lerde bitireceğiz

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için açıklamalarda bulunan CHP Eski İstanbul Milletvekili Ali Şeker, AKP'nin oylarında düşüş gördüklerini belirtti.

Radyo Sputnik'e konuşan Şeker, "Örneğin, Erdoğan daha önce yüzde 51 ile seçilmişti. Bu düşüş onun yüzde 45'leri geçemeyeceğini gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Şanlıurfa genelinde ortalama yüzde 40-45 civarında oy alması bekleniyor. Anadolu Ajansı ile ilgili yoruma gerek yok, sabıkası ortada. Hesaplamalarımıza göre yüzde 52'lerde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.