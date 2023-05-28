Eski CHP milletvekili Şeker sandık başında darp edildi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP eski İstanbul milletvekili Ali Şeker'in Şanlıurfa'da görev yaptığı sandık başında kadınların yerine oy kullanılmasına itiraz ettiği için darp edildiğini duyurdu.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı" dedi.

'Müşahitlerin can güvenliğini sağlayın'

Özel şunları kaydetti:

"Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil.

Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın.

Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın."