Sandık başında yaşanan usulsüzlükleri soL'a bildir

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye sandık başına gidiyor.

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10.12 AKP'liler Erdoğan'a açıktan oya itiraz eden TKP müşahidinin üstüne yürüdü

Ankara Sincan'da bulunan bir okulda, sandık görevlisinin açık alanda Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermesi üzerine TKP müşahidi duruma itiraz etti.

AKP'lilerin itiraz eden müşahidin üzerine yürümesi sonucunda olay yerinde arbede çıktığı belirtildi. Yaşananların ardından olayla ilgili tutanak tutuldu.

09.26: Seçim kabinine 3 kez iki kişi girerek oy kullandı

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi 1320 numaralı sandıkta seçim kabinine 3 kez iki kişinin girerek oy kullandığı aktarıldı.

Millet İttifakı müşahitinin itiraz etmesine rağmen polislerin olaya müdahale etmediği, aksine müşahite müdahale etmeye çalıştığı kaydedildi.

Okul temsilcisinin de 'Burada bulunamazsınız' gerekçesiyle bina dışına çıkartıldığı belirtildi.

08.50: Polisler üzerinden usulsüz oy kullanımına müdahale: İki yerde birden durduruldu

İstanbul Kadıköy'de bulunan İhsan Sungu İlkokulu'nda belgesi olmayan bir polis ve bir bekçi oy kullanmaya çalışırken müşahitler ve sandık görevlileri tarafından engellendi.

TKP müşahitlerinin verdiği bilgiye göre, sandık başkanının belgesi olmayan polis ve bekçi için oy kullanabilir demesine karşılık, olay, itiraz sonucunda YSK'ye iletildi. YSK'den karar çıkmadan oy kullandırılmayacağı bilgisi iletildi.

İstanbul Sarıyer Reşitpaşa'daki Karacapaşa İlkokulu'nda da belgesi olmayıp oy kullanmak isteyen polislerin müşahitler tarafından engellendiği aktarıldı.