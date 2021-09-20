Eski CHP milletvekili Şahin Mengü yaşamını yitirdi

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, yüksek tansiyon şikayetiyle tedavi için gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Mengü, 73 yaşındaydı.

Kızı gazeteci Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun" diye yazdı.

Şahin Mengü kimdir?

Mengü, 4 Nisan 1948’de Kastamonu İnebolu’da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Mengü, TBB Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yaptı.

Evli, Nevşin ve Burak Mengü'nün babası olan Şahin Mengü, 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP'den Manisa Milletvekili seçilmişti.