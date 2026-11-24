Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanı Hikmet Çetin 89 yaşında hayatını kaybetti.

Çetin 8 Ekim’de akciğer enfeksiyonu nedeniyle Ankara’da hastaneye kaldırılmıştı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çetin için yayımladığı taziye mesajında "En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. 19 Mart sürecinde rahatsızlığına rağmen mücadele otobüsümüzün üzerinden inmezdi. Yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan demokrasi mücadelemize omuz verdi. Seni hiç unutmayacağız" dedi.

Diyarbakır’da doğan Çetin Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Dört dönem milletvekilliği yapan Çetin, 1991-1994 arasında Dışişleri Bakanıydı. 1995’te Şubat-Eylül ayları arasında CHP Genel Başkanlığını üstlendi. Bir süre Meclis Başkanlığı ve NATO sivil temsiciliği görevlerinde de bulundu.

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