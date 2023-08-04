Eski CHP Genel Başkanı Çetin: Örgütün morali bozuk, herkes kızgın

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, “Örgütle temastayım. Herkesin morali çok bozuk. Genel başkanlığı kim alır, kim devam eder onu zaman gösterir ama İmamoğlu yerel seçimde İstanbul’a aday olmazsa seçim kaybedilir” dedi.

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından 'değişim' çağrısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti.

'Şu anda örgütün morali bozuk, herkes kızgın'

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre Çetin, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından örgütün kızgın ve moralinin bozuk olduğunu ifade etti. Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Çetin, şöyle konuştu:

“Yerel seçimlerde mutlaka kazanmak lazım. Özellikle İstanbul çok önemli. Anımsarsak, Tayyip Erdoğan bundan önceki yerel seçimde –İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder- dedi ki, doğru bir sözdür o. Bu bakımdan partinin bir an önce yerel seçimlere odaklanarak toparlanması lazım. Özellikle de kazanılmış olan büyükşehirlerin yeniden kazanılması için gerekli çabanın gösterilmesi gerekir. Hatta onlara eklemeler olabilir, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına baktığımız zaman. Denizli, Balıkesir, Bursa gibi iller kazanılabilir. Bunun için çok ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Şu anda örgütün morali bozuk. Herkes kızgın.

Mahalle seçimleri kötü gidiyor. Mesela; telefonlar geliyor bana. 300 kayıtlı üye var ama 20 kişi geliyor ve kendi aralarında delegeyi seçiyor. Çünkü moralleri bozuk. Partinin bir an önce toparlanması lazım. İstanbul başta olmak üzere diğer tüm belediyelere odaklanması lazım. Genel başkanlığı kim alır, kim devam eder onu zaman gösterir ama İmamoğlu yerel seçimde İstanbul’a aday olmazsa seçim kaybedilir.”

'Bugünkü durumla zor'

Çetin’in parti yönetiminin ve örgütünün tümüyle yerel seçime odaklanması durumunda yerel seçimlerin kazanılabileceğini sürekli tekrar ederken, “Bugünkü durumuyla bunu zor görüyorum” ifadesini kullanması dikkati çekti.

Çetin, "CHP bütün örgütüyle, yönetimiyle her şeyiyle odaklanırsa partinin yerel seçimlerden başarıyla çıkma olasılığı var. Ama bugünkü durumuyla bunu zor görüyorum” dedi.