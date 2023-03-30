Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Brezilya'ya döndü

Aşırı sağcı eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, devlet başkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından 30 Aralık 2022'de ABD gitmişti. Söz konusu tarihten beri ABD'de olan Bolsonaro, bugün Brezilya'ya döndü.

8 Ocak tarihli Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, ABD'nin Orlando kentinden kalkan ticari uçakla yerel saatle 06.37'de başkent Brasilia'daki havaalanına indi.

Brezilya'ya dönüşünün ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Bolsonaro, kendisini havalimanında bekleyen bir grup destekçisine ilişkin "Her zaman olduğu gibi sevginiz ve ilginiz için hepinize teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Bolsonaro'nun Brezilya'ya dönüşüyle birlikte birçok soruşturmayla karşı karşıya kalması bekleniyor.