Eski Beşiktaşlı futbolcu çocukken istismara maruz kaldığını açıkladı

Geçen sezonu Beşiktaş'ta forma giyen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu Dele Alli, Gary Neville'e verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

6 yaşında tacize uğradığını, 7 yaşında sigara içmeye başladığını ve 8 yaşında uyuşturucu satıcılığı yaptığını belirten Alli, bir süre önce altı haftalık rehabilitasyon tedavisi gördüğünü dile getirdi.

Alli, "Kötü bir döngünün içindeydim. Bana zarar veren şeylere bel bağlıyordum. Uyanıyordum ve antrenmana giderken mücadeleyi kazanıyordum, gülümsüyordum. Mutlu olduğumu gösteriyordum ama içimde kesinlikle savaşı kaybediyordum. Bunu değiştirmemin zamanı gelmişti" ifadelerini kullandı.