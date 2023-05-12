Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a tahliye kararı

Beşiktaş Belediyesindeki "rüşvet" ve "irtikap" iddialarına ilişkin tutuklu yargılanan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın aralarında bulunduğu 3 sanık tahliye edildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 gün süren duruşmaya sanık Murat Hazinedar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hazinedar, kimseye zorla bağış talimatı vermediğini, iddianameye konu dosyalarla ilgili teknik bilgiye sahip olmadığını savundu.

Kimseden para almadığını öne süren Hazinedar, "Paramızla ev aldım. Bu, itibar suikastının ötesinde haysiyet cellatlığıdır. Nefretle kınıyorum. O inşaatların ne yerini ne de konusunu bilirim. Bu kurumu ben kurmadım, yüzlerce yıllık kurum. Bu vakıf, 1995 yılında kurulmuştur, herhangi bir mal varlığına sahip değildir. Ben belediye başkanı olduğumda vakfın varlığından haberdar oldum" diye konuştu.

Murat Hazinedar'ın avukatı Özlem Hazinedar da belediyelere bağış istemenin hem belediye başkanının yetkisinde hem de yasal bir durum olduğunu söyledi.

Raporların hiçbirinde ciddiye alınacak bir şeyin olmadığını savunan Hazinedar, "Birinin içki masasında bir arkadaşından duyduğu, söylediği, uydurulan bir senaryo. Yanlış taraflar ve kişiler bu senaryoda hiç uyuşmuyor" ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların suçlarının değişme vasfının bulunduğu gerekçesiyle tahliyelerini talep etti.

Sanık Hüseyin Avni Sipahi'nin avukatı Ferdi Çardaklı ise müvekkilinin 31 belediye meclis üyesinden biri olarak görev yaptığını söyledi.

Çardaklı, 7 yıl süren soruşturma sonucu hazırlanan iddianamenin Sipahi'nin sadece meclis üyesi olduğunun 9 kez, "belediye başkan yardımcısı" sıfatlandırmasının ise 30 kez vurgulandığını dile getirerek, "Müvekkilim Beltaş Vakfının hiçbir zaman yöneticisi, ticaret yapanı olmamış, hiçbir yerinde görev almamıştır" dedi.

Hüseyin Avni Sipahi'nin diğer avukatı Volkan Bahadır ise rüşvet alanla verenin aynı kişi olamayacağını öne sürerek, "Akrabasına neden rüşvet versin? İrtikap olayında müvekkil yönünden oluşma şansı yok çünkü imza atma yetkisi yok. En fazla mecliste oy kullanıyor kendisi. Mal varlığında gözle görülür herhangi bir artış olmadı. Müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından sanık Hazinedar'ın eşi olan avukatı Özlem Hazinedar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun zamandır büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Hazinedar, "Bugün aldığımız tahliye kararıyla büyük bir sevince ulaşmış durumdayız. Söylenebilecek çok şey var ama bugün hukuk konuştu. Uzun zamandır siyaset konuşuyordu" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan raporda, Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının "irtikap" ve "rüşvet" suçlarını işlediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, bunun üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

"Başkan Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Belediyesini bir şirket gibi yönettiği, Beşiktaş Belediyesine kendi eş ve dostlarını alarak aile şirketi statüsüne soktuğu, daha sonra aile şirketi statüsüne getirdiği belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işletmeye başladığı" öne sürülen iddianamede, halkın her başvurusunda işlem yapılmasını sağlamak için "bağış" yatırılmasının zorunlu tutulduğu kaydedildi.

İddianamede, "Bu durumun dosyada bulunan başvuru evrakı, müşteki ve tanık beyanları, sanık Rifat Örnek ve Mehmet Uğur Şahin'in ikrara dayanan beyanları ve tape kayıtlarıyla sabit olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Sanıklar hakkında istenen cezalar

İddianamede, Hazinedar'ın 8 kez "irtikap suçuna teşebbüs etmek"ten 20 yıldan 40 yıla kadar, 8 kez "irtikap" suçundan 40 yıldan 80 yıla kadar, 2 kez "rüşvet" suçundan 8 yıldan 24 yıla ve 5 kez "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplam 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapsi isteniyor.

Aynı suçlardan tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin 43,5 yıldan 96 yıla kadar, tutuksuz sanık eski Başkan Yardımcısı Rifat Örnek'in 29 yıldan 62 yıla kadar, tutuklu sanık Çetin Kırışgil'in de 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer sanıklara 4 yıl ile 37 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmesi talep ediliyor.